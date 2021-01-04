Офтальмолог рекомендовала есть брокколи для здоровья глаз

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Офтальмолог-хирург городской клинической больницы №17 Марина Дорохова рекомендовала для здоровья глаз есть брокколи, цветную капусту и другие крестоцветные овощи. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Также в рационе должны присутствовать фрукты и ягоды, например, черника. Кроме того, стоит обратить внимание и на полиненасыщенные жиры. Особое внимание нужно уделить уровню глюкозы в крови. Статистически доказано, что повышенный сахар крови ведет к постепенному ухудшению зрения", – пояснила специалист.
Для тех, кто часто работает за компьютером, Дорохова напомнила о пользе глазных капель. По ее словам, у данной категории граждан может проявляться нарушение функции слизистой глаза.
"Не забывайте часто моргать и увлажнять глаза каплями каждые два-три часа. Это поможет избежать хотя бы одного из факторов риска покраснения глаз", – добавила специалист.
Также к причинам покраснения глаза относится повышенное артериальное давление. В таком случае офтальмолог рекомендует обратиться к врачу.
Ранее главный врач городской поликлиники № 46 Денис Серов рассказал, что из-за неплотно прилегающей к лицу защитной маски могут появиться изменения на поверхности роговицы глаза, а также конъюнктивит.
"Доктор 24": зарядка для зрения
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