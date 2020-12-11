Врач рассказал о последствиях неплотно прилегающей к лицу защитной маски

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Главный врач городской поликлиники № 46 Денис Серов рассказал, что из-за неплотно прилегающей к лицу защитной маски могут появиться изменения на поверхности роговицы глаза, а также конъюнктивит, сообщает Агентство "Москва".

Специалист предупреждает, что подобные изменения могут привести к снижению остроты зрения.

"Из-за недостаточного увлажнения слезной жидкостью развивается синдром сухого глаза. Дело в том, что при долгом ношении маски выдыхаемый воздух постоянно циркулирует вверх-вниз. Но если маска неплотно прилегает к лицу, большая часть воздуха выходит сверху", – объяснил Серов.

Враз рекомендовал для заботы о зрении менять маску каждые два-три часа и следить за тем, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления синдрома сухого глаза можно использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы.

Ранее офтальмолог Гульжиян Аржиматова рассказала, что на контактных линзах растут колонии микробов. Поэтому их следует обрабатывать в энзимных растворах.