Офтальмолог рассказала о "колониях микробов" в контактных линзах

Фото: depositphotos/belchonock
Офтальмолог Гульжиян Аржиматова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что на контактных линзах растут колонии микробов. Поэтому их следует обрабатывать в энзимных растворах.
"Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки", — подчеркнула эксперт, напомнив, что в линзах нельзя спать.
Врач отметила, что неаккуратное использование линз часто приводит к серьезным последствиям вплоть до потери глаза. "Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть", – рассказала Аржиматова.
По словам врача, около 70%, которым в этом году требовалась пересадка роговицы, носили линзы. Медик призвала незамедлительно обращаться к врачу в случае появления неприятных ощущений в области глаз.
Ранее офтальмолог Боткинской больницы Эльдар Салихов рассказал, что для улучшения и поддержания зрения нужно заниматься теннисом, пинг-понгом или бадминтоном. По его словам, нужно выбирать те виды спорта, где надо быстро следить за перемещающимися предметами.
Он отметил, что при выполнении любых упражнений нужно следить за своей спиной, уточнив, что нарушение осанки может оказывать негативное влияние на зрение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: