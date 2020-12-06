Офтальмолог рассказала о "колониях микробов" в контактных линзах

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Офтальмолог Гульжиян Аржиматова в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что на контактных линзах растут колонии микробов. Поэтому их следует обрабатывать в энзимных растворах.

"Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки", — подчеркнула эксперт, напомнив, что в линзах нельзя спать.

Врач отметила, что неаккуратное использование линз часто приводит к серьезным последствиям вплоть до потери глаза. "Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть", – рассказала Аржиматова.

По словам врача, около 70%, которым в этом году требовалась пересадка роговицы, носили линзы. Медик призвала незамедлительно обращаться к врачу в случае появления неприятных ощущений в области глаз.

Ранее офтальмолог Боткинской больницы Эльдар Салихов рассказал, что для улучшения и поддержания зрения нужно заниматься теннисом, пинг-понгом или бадминтоном. По его словам, нужно выбирать те виды спорта, где надо быстро следить за перемещающимися предметами.

Он отметил, что при выполнении любых упражнений нужно следить за своей спиной, уточнив, что нарушение осанки может оказывать негативное влияние на зрение.