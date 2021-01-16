Врачи рассказали о пользе растяжек для снижения давления

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Растяжка снижает артериальное давление лучше, чем ходьба, считают канадские медики. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что артериальное давление может нормализоваться при пеших прогулках на свежем воздухе без использования медикаментов. Ученые выяснили, что растяжка также очень эффективна в борьбе с гипертонией.

В рамках исследований они контролировали показатели давления двух групп людей мужчин и женщин, страдающих от повышенного давления. Одна группа занималась растяжкой каждый день в течение часа, другая – совершала прогулки.

Результаты показали, что артериальное давление было ниже у тех, кто делал упражнения на растяжку.

Ранее ученые из Италии заявили, что побороть повышенное артериальное давление можно с помощью электрических импульсов, прикладываемых к частям блуждающего нерва. Итальянские исследователи провели опыты на животных и доказали, что на уменьшение осложнений влияет биоэлектронная стимуляция.

