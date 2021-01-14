Специалисты назвали продлевающую жизнь привычку

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Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что ежедневная медитация способна подлить жизнь. Об этом пишет Express.

В эксперименте приняли участие 202 добровольца от 66 до 81 года, половина из которых каждый день должна была по 15–20 минут концентрироваться на своих мыслях и дыхании в удобной позе.

После трех месяцев медитирования участники заметили значительное снижение среднего показателя артериального давления. Также у них на 30% ниже была вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у остальных испытуемых.

Ранее сообщалось, что восстановить концентрацию внимания и раскрыть в себе внутренние резервы в середине рабочего дня можно с помощью дыхательной техники. Это можно сделать за пару минут, сидя спокойно с ровной спиной и закрытыми глазами.