Эксперт рассказала, как открыть второе дыхание в середине рабочего дня

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Восстановить концентрацию внимания и раскрыть в себе внутренние резервы в середине рабочего дня можно с помощью дыхательной техники. Об этом рассказала радио Sputnik учитель антистрессовых программ Ирина Хробостова.
По ее словам, восстановиться можно за пару минут, сидя спокойно с ровной спиной и закрытыми глазами.
"Если вы расстроены чем-то или сильно взволнованы, или у вас лихорадочные мысли, просто перенесите внимание на свое дыхание. Наблюдайте за своим дыханием, за тем, какое оно у вас есть. Через одну-две минуты в таком состоянии ваше дыхание начнет замедляться, а тело расслабляться. Ваш ум тоже начнет расслабляться, и уйдет лихорадочность в поступках и действиях", – пояснила Хробостова.
По ее словам, дыхательная медитация поможет побороть уже проявившиеся симптомы потери концентрации. Хробостова выразила уверенность, что этот прием мобилизует умения и таланты, например, перед важным совещанием.
"После нескольких минут медитации улучшается интуиция, и у вас появляется понимание того, что надо делать или что делать не нужно. Также вы начинаете лучше контролировать свои эмоции", – добавила эксперт.
Ранее ученые заявили о вреде сверхурочной работы в офисе. Оказалось, что переработки могут привести к развитию гипертонии. У тех, кто трудился 49 и более часов, риск повышения давления возрастал на 66–70%.
Причинами же сверхурочной работы россияне назвали большое количество задач, которые не удается завершить за трудовой день. Ряд менеджеров объяснил такую тягу к работе особенностями процессов в компании.
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