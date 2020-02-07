Стало известно, сколько россиян ощущают агрессию со стороны коллег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитики сервиса "Работа.ру" подсчитали, сколько россиян чувствуют агрессию в свой адрес со стороны коллег. Оказалось, что атмосфера в трудовом коллективе не устраивает пятую часть респондентов, передает RT.

Еще 9% опрошенных заявили, что в крайней степени недовольны отношением сотрудников к себе. Расположением же к себе начальства осталась удовлетворена треть работников.

Также выяснилось, что практически половина трудящихся испытывает агрессию, исходящую от коллег. 28% работников отметили, что ощущают дискомфорт при взаимодействии с руководством.

Ранее ученые рассказали о вреде сверхурочной работы в офисе. Оказалось, что переработки могут привести к развитию гипертонии. У тех, кто трудился 49 и более часов, риск повышения давления возрастал на 66–70%.