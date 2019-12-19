Рекрутер рассказала об опасности корпоративов

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Корпоративы провоцируют домашние скандалы, а также недопонимания с коллегами. Об этом Москве 24 рассказала рекрутер Алена Владимирская.

"Я категорически против корпоративов, потому что в том виде, в котором они существуют в большинстве компаний, – это очень злая штука для всех. Те корпоративы, которые проводятся с выездом на несколько дней, ставят людей в неловкую ситуацию. Далеко не все могут уехать от семьи или своей второй половинки. Но в то же время и не поехать человек не может. В компании скажут: "Ты что, слабак, что ли? Как ты отрываешься от коллектива?" Дома получается скандал", – рассказала рекрутер.

Также Владимирская предостерегает, что чрезмерное потребление алкоголя на корпоративе может привести к неприятным последствиям.





Алена Владимирская рекрутер Когда люди выпивают вместе, начинают наружу вылезать обиды, которые существуют. Кто-то кого-то обошел в работе, может, незаслуженно, кто-то лучше приз получил, кто-то косо посмотрел. И в результате вот этого всего получаются, как мы знаем, и драки, и конфликты. И это приводит и к увольнениям.

По мнению HR-эксперта, на корпоративе должны быть недопустимы такие ситуации, когда вместо праздничного вечера сотрудникам компании устраивают обучающие семинары. Также не лучший корпоратив, если часть суммы сотруднику приходится оплачивать самому.

"Эти траты никто не планировал, потому что перед Новым годом деньги важны", – пояснила Владимирская и добавила, что корпоратив должен быть камерным и чтобы никого не принуждали его посетить.





Алена Владимирская рекрутер Как я вижу, хороший корпоратив – это небольшой стол, накрытый в последний рабочий день. Желательно безалкогольный либо с символическим бокалом шампанского. И вот в такой атмосфере руководитель всех благодарит, находит для каждого теплые слова и рассказывает, что будет дальше. Потом люди сидят и, когда хотят, расходятся. В широком кругу все больше и больше людей понимают, что праздновать не хотят.

"Если вы работаете в компании, где все люди обладают какой-то единой ценностью, например, если это стартап или вообще какая-то такая небольшая семейная компания, там может быть и выезд куда-то и что-то, и люди реально объединены общим интересом. Какой общий интерес может быть у сотрудников большой корпорации? Да никакой, потому что это разные люди. Поэтому лучше выдать премией. Людям будет приятнее", – объяснила собеседница сайта.

Подарки тоже должны быть либо очень индивидуальными, либо очень универсальными. "Хорошо дарить какие-нибудь сертификаты в магазины, чтобы человек выбирал что-то свое", – заключила Владимирская.

Ранее Москва 24 писала о том, что российские компании начали внедрять "похмельные отгулы".

Чем работодатели готовы заменить традиционные новогодние корпоративы?



Юлия Шаркова