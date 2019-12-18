Милонов прокомментировал внедрение системы "похмельных отгулов"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 оценил идею давать сотрудникам "похмельный" отгул после корпоратива. По мнению чиновника, в России этого делать не стоит, поскольку "мы активно боремся с пьянством".
"Я считаю, что такие вещи, как "похмельный" выходной, – это неправильно. Это расслабляет человека. У нас ведь какая традиция: если даже плохо, мы идем на работу. Очень кайфово выступить на стороне тех, кто хочет не пойти, но это неправильно. Нельзя давать себе такую отмашку, что у меня сегодня похмелье, поэтому на работу я не иду", – говорит Милонов.
Милонов поясняет, что это необходимо, поскольку бывают разные жизненные обстоятельства, которые не всегда подразумевают болезнь. По мнению депутата, такие вещи не будут идти в ущерб трудовым планам работодателя.
Ранее сообщалось, что компании в России начали внедрять "похмельные отгулы". Они позволяют сотрудникам быстро прийти в себя, если те перебрали с алкоголем накануне. Такой метод восстановления широко практикуется в европейских странах. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Конец декабря – это традиционное время корпоративов, однако уже на следующий день после празднования сотрудники могут выйти на работу.
"Вечером ты думаешь, что вот еще одну, еще одну и ничего не будет, а наутро понимаешь, что переборщил. И хочется никуда не идти, хочется полежать, отдохнуть, но приходится идти работать", – рассказала фрилансер Полина Софронова.
Оформление "похмельного выходного" распространено в Великобритании, однако некоторые фирмы в России стали перенимать европейский опыт.
"В нашем агентстве тоже есть такие выходные. Причем они необязательно из-за похмелья. Просто человек может не хотеть ехать на работу, а хотеть поработать из дома. Или не хотеть ехать по пробкам. Раз в неделю или сколько захочет он может работать удаленно", – отметила бизнесмен Галина Харнахоева.
Тем россиянам, работодатели которых не считают похмелье уважительной причиной для отгула, врачи советуют выпить таблетку активированного угля, которая соберет все токсины. С утра специалисты рекомендуют принять горячий душ и сделать английский завтрак.
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