Милонов прокомментировал внедрение системы "похмельных отгулов"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 оценил идею давать сотрудникам "похмельный" отгул после корпоратива. По мнению чиновника, в России этого делать не стоит, поскольку "мы активно боремся с пьянством".

"Я считаю, что такие вещи, как "похмельный" выходной, – это неправильно. Это расслабляет человека. У нас ведь какая традиция: если даже плохо, мы идем на работу. Очень кайфово выступить на стороне тех, кто хочет не пойти, но это неправильно. Нельзя давать себе такую отмашку, что у меня сегодня похмелье, поэтому на работу я не иду", – говорит Милонов.





Виталий Милонов депутат Госдумы Было бы неплохо сделать плюс один день к отпуску, если ты придешь на работу на следующий день после похмелья. Также мне кажется правильной идея изредка давать право на день за свой счет. То есть человеку при приеме на работу дают определенную квоту. Например, у тебя отпуск определенное количество дней, из них пять ты можешь брать себе в необходимое время.

Милонов поясняет, что это необходимо, поскольку бывают разные жизненные обстоятельства, которые не всегда подразумевают болезнь. По мнению депутата, такие вещи не будут идти в ущерб трудовым планам работодателя.

Ранее сообщалось, что компании в России начали внедрять "похмельные отгулы". Они позволяют сотрудникам быстро прийти в себя, если те перебрали с алкоголем накануне. Такой метод восстановления широко практикуется в европейских странах. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Конец декабря – это традиционное время корпоративов, однако уже на следующий день после празднования сотрудники могут выйти на работу.

"Вечером ты думаешь, что вот еще одну, еще одну и ничего не будет, а наутро понимаешь, что переборщил. И хочется никуда не идти, хочется полежать, отдохнуть, но приходится идти работать", – рассказала фрилансер Полина Софронова.

Оформление "похмельного выходного" распространено в Великобритании, однако некоторые фирмы в России стали перенимать европейский опыт.

"В нашем агентстве тоже есть такие выходные. Причем они необязательно из-за похмелья. Просто человек может не хотеть ехать на работу, а хотеть поработать из дома. Или не хотеть ехать по пробкам. Раз в неделю или сколько захочет он может работать удаленно", – отметила бизнесмен Галина Харнахоева.

Тем россиянам, работодатели которых не считают похмелье уважительной причиной для отгула, врачи советуют выпить таблетку активированного угля, которая соберет все токсины. С утра специалисты рекомендуют принять горячий душ и сделать английский завтрак.





Соболева Илона