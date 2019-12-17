Милонов призвал россиян много не пить на корпоративах

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не злоупотреблять алкоголем на новогодних корпоративах. Об этом он рассказал сайту Москва 24.
"Я считаю, что нужно запретить пить много на корпоративах. Это должно стать просто дурным тоном. Это все равно что прийти на корпоратив в нестиранных носках. Это должно быть что-то такое из области невозможного. Потому что корпоратив – это общение, связанное с твоей работой", – заявил Милонов.
По мнению депутата, людям важно помнить, что корпоратив – это не дружеская "тусовка" и автоматически не приравнивается к алкогольной вечеринке.
"Надо помнить, что корпоратив – это не дружеская тусовка. Это в том числе сбор тех, кто тебя не только любит, но и не любит. Любое твое состояние расслабленности может привести к хамству. И в этот момент тебя могут сфотографировать или еще что-то. Надо помнить, что корпоратив – это время проверки твоих качеств", – считает депутат.
На вопрос, полезны ли корпоративы для компаний, Виталий Милонов ответил утвердительно.
"Конечно, польза от корпоративов есть. Это тимбилдинг, это сплачивает коллектив. Другое дело, что проводить его надо прилично, конечно. Вот тут уже вступают ограничения. Во-первых, нельзя превращать новогодний корпоратив в попойку. Должен соблюдаться эстетический кодекс. Что касается в целом корпоратива, то какая бы компания богатая ни была, естественно, надо соблюдать умеренность. Если особенно государственные структуры устраивают корпоративы", – подчеркнул депутат.
Корпоратив, в понимании Милонова, это праздник для работников компании. При этом, несмотря на масштаб мероприятия, необходимо раскрывать его стоимость, вести особую отчетность о тратах.
"Расходы на корпоративы у региональных и у федеральных чиновников, их надо раскрывать. Вот ранг пониже, федеральные службы, госкорпорации, они как раз бьют рекорды по новостям "Яндекса". Там чучела заморские выписываются, которые поют две песни под фонограмму. Вот это недопустимо, конечно", – заключил представитель Госдумы.
Согласно соцопросу, 38 процентов российских работодателей решили не проводить корпоратив в уходящем 2019 году. Одни говорят, что не видят в этом необходимости. Другие – не выделили на это денег.
Как подсчитали аналитики, средний чек предновогоднего корпоратива в Подмосковье составляет 2,8 тысячи рублей.
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