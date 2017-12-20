Власти Подмосковья назвали средний чек предновогоднего корпоратива

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2,8 тысячи рублей на человека составит в этом году средний чек предновогоднего корпоратива в Подмосковье.

В Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области проанализировали цены в региональных кафе, барах и ресторанах, которые заявили о проведении предновогоднего праздника для трудовых коллективов. Затем специалисты вывели среднюю стоимость чека на одного посетителя — она составила почти три тысячи рублей.

В эту сумму, заявляют в ведомстве, входит стоимость закуски, салатов, горячих блюд, напитков, определенный набор алкоголя и развлекательная программа.

В министерстве отметили, что дешевле всего провести предновогодний корпоратив можно в Егорьевске, Озерах, Серебряных Прудах, Шаховском и Талдомском муниципальных районах. Дороже всего застолья обойдутся в заведениях в Люберцах, Подольске, Химках, Балашихе, Одинцовском и Раменском районах.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 300 рублей. Теперь семье из четверых человек придется потратить на застолье более шести тысяч рублей.

А сладкий новогодний подарок весок около килограмма в Москве в этом году обойдется в 600–620 рублей.