Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:26

В Москве организовать праздник стало дороже

общество

Фото: depositphotos/MariyaL

В Москве стало дороже организовать праздник. Стоимость работы аниматоров, поваров, ведущих и музыкантов значительно выросла за год. Статистику привели аналитики одного из популярных рекрутинговых порталов.

Самая минимальная стоимость одного выезда на корпоратив в столице ведущего составит 3 229 рублей, музыканта – 4 103 рубля и фотографа – 2 744 рубля.

По словам экспертов, оптимальный корпоративный пакет включает в себя работу ведущего, двух музыкантов, фотографа, двух аниматоров и повара. Праздник обойдется заказчику в 21 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают соискателям в России, назвали эксперты сервиса HeadHuntеr. Первое место досталось должности Senior IOSdeveloper/ведущего IOS-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере 300 тысяч рублей в месяц.

Ощутимое повышение цен на продукты за последний месяц заметили 40 процентов россиян. По их мнению, особенно стремительно подорожала молочка, мясо, птица, медикаменты, бензин и услуги ЖКХ, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика