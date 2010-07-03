В Москве организовать праздник стало дороже

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В Москве стало дороже организовать праздник. Стоимость работы аниматоров, поваров, ведущих и музыкантов значительно выросла за год. Статистику привели аналитики одного из популярных рекрутинговых порталов.

Самая минимальная стоимость одного выезда на корпоратив в столице ведущего составит 3 229 рублей, музыканта – 4 103 рубля и фотографа – 2 744 рубля.

По словам экспертов, оптимальный корпоративный пакет включает в себя работу ведущего, двух музыкантов, фотографа, двух аниматоров и повара. Праздник обойдется заказчику в 21 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагают соискателям в России, назвали эксперты сервиса HeadHuntеr. Первое место досталось должности Senior IOSdeveloper/ведущего IOS-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере 300 тысяч рублей в месяц.

Ощутимое повышение цен на продукты за последний месяц заметили 40 процентов россиян. По их мнению, особенно стремительно подорожала молочка, мясо, птица, медикаменты, бензин и услуги ЖКХ, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

