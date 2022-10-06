Кардиолог рассказала, почему утром нужно пить стакан воды с лимоном

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Врач-кардиолог Ольга Бокерия заявила, что вода с лимоном может улучшать обмен веществ и активизировать работу кишечника. Об этом сообщает радио КП.

Эксперт уточнила, что большинство людей настороженно относятся к воде с лимоном, опасаясь, что при повышенной кислотности или поражении ЖКТ лимонная мякоть нанесет вред организму.

"На самом деле лимон подвергается преобразованию при попадании в организм, он делает состав нашей внутренней среды более щелочным. Это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы", – рассказала врач.

Ранее терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова заявила, что, выпивая стакан воды натощак, человек не только помогает организму проснуться и запустить внутренние обменные процессы, но и восполнить потерянное за ночь количество жидкости.

Врач также обратила внимание на то, что первый стакан воды может стать отличной профилактикой тромбоза. Кроме того, жидкая кровь более питательна для мозга и полезна для его работы.



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