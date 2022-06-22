Эндокринолог рассказала о полезной утренней привычке

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала утреннюю привычку, которая благотворно влияет на здоровье человека.

"Стакан теплой воды (порядка 40 градусов) натощак, сразу после сна существенно улучшит ваше здоровье", – говорится в сообщении.

Специалист обратила внимание, что не следует пить холодную или даже комнатной температуры воду, ведь тогда происходит спазм мускулатуры пищеварительной системы, передает "Газета.ру".

Ранее Павлова рассказала, что не имеет смысла иногда есть фастфуд на диете, а потом отрабатывать съеденное в тренажерном зале.

По словам врача, дело не в калориях, а в ингредиентах. Она отметила, что для правильного питания необходим баланс белков-жиров-углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов.

Эксперт пояснила, что трансжиры оказывают негативное действие на сердечно-сосудистую систему. Также, по ее словам, вредная пища вызывает тяжесть в желудке из-за ферментной недостаточности, которая в разной степени развивается у людей с возрастом.