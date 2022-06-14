Эндокринолог рассказала, можно ли иногда есть фастфуд на диете

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что не имеет смысла иногда есть фастфуд на диете, а потом отрабатывать съеденное в тренажерном зале. Об этом сообщает радио КП.

По словам врача, дело не в калориях, а в ингредиентах. Врач отметила, что для правильного питания необходим баланс белков-жиров-углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов.

"А гамбургер с картошкой – это преимущественно жиры и углеводы, ценного белка маловато. Жареная во фритюре картошка да и сама котлетка – перегруз по конечным продуктам гликирования, одному из главных факторов старения", – рассказала эндокринолог.

Она пояснила, что трансжиры оказывают негативное действие на сердечно-сосудистую систему. Также, по ее словам, вредная пища вызывает тяжесть в желудке из-за ферментной недостаточности, которая в разной степени развивается у людей с возрастом.

Ранее диетолог и нутрициолог Зоя Богданова рекомендовала соблюдать в потреблении еды из ресторанов быстрого питания умеренность, а также обращать внимание на состояние своего здоровья.

При этом следует избегать приготовленный во фритюре фастфуд, употребляя его не более раза в месяц. По словам эксперта, неизвестна температура горения масла для фритюра и длительность его хранения. Менее опасным будет выбор обжаренного на сковороде фастфуда, а наиболее безопасным – приготовленный на пару или на гриле, а также тушеный.

