Врач-диетолог назвала правила эффективной диеты

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Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова объяснила, как можно есть и не толстеть. По ее словам, все дело в правильно подобранном рационе.
"Нужно подобрать диету, на которой человек не будет чувствовать голода. Это первое важное правило. Иногда я назначаю человеку рацион из правильных продуктов, и он удивляется, как много еды ест и при этом худеет. Во-вторых, важно определить дефициты витаминов: недостаток железа, низкий витамин А, медь – все это дает тревогу и снижение энергообмена", – передает слова эксперта радиостанция "Комсомольская правда".
Ранее пластический хирург Лия Гавашели рассказала, какие продукты стоит исключить летом для сохранения формы. Она заметила, что в теплые летние месяцы не рекомендуется употреблять те же продукты, что и круглый год. Среди них – фастфуд, еда быстрого приготовления и сладкое.
Специалист также обратила внимание, что для поддерживающих физическую форму людей не рекомендуется употреблять выпечку. Кроме того, специалист отметила, что некоторые продукты стоит ограничить из-за их свойств вызывать отеки или обезвоживание.
"Доктор 24": кетогенная диета
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