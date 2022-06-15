Диетолог перечислила признаки скрытого ожирения

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О том, чем опасен избыток жировой ткани в организме и как от него избавиться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

"Бывает, что в молодом возрасте, чаще всего у девушек, но бывает и у мужчин, встречается скрытое ожирение. Такие люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань. Причем жир накапливается не только под кожей, но и между внутренними органами", – пояснила врач.

Она отметила, что это происходит из-за малого внимания к физической активности.

По словам диетолога, у человека с ожирением может быть повышенный уровень сахара в крови, повышенный уровень холестерина и мочевой кислоты. Кроме того, могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой, опорно-двигательным аппаратом и кишечным трактом.

Как пояснила врач, должен быть баланс белков, жиров и углеводов в рационе, а также равномерное распределение калорийности в течение дня. Также диетолог отметила важность регулярной физической активности. Так, людям со скрытым ожирением надо делать силовые тренировки с гантелями или на тренажерах, добавила Игнатикова.

Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что при выборе полезного мороженого следует смотреть на цену, состав, калорийность и упаковку.

По ее словам, дешевое мороженое априори не может быть качественным. Она посоветовала выбирать мороженое с максимально натуральным составом, избегая содержания в нем пальмовых масел, непонятных красителей и ароматизаторов.

До этого диетолог Йорн Класен рассказал, что ожирение печени на ранних стадиях лечится диетой, включающей растительную пищу, ферментированные овощи и сложные углеводы.

Так, эксперт рекомендовал употреблять фасоль, болгарский перец, грибы, капусту, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат, редьку, квашеную капусту, бобовые, орехи, хлеб, рис и макароны.

