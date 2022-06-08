Диетолог рассказала, как выбрать полезное мороженое

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При выборе полезного мороженого следует смотреть на цену, состав, калорийность и упаковку, сообщила Ura.ru диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

"Самое первое – это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и так далее. Обращаем внимание на более дорогое мороженое", – отметила эксперт.

Она посоветовала выбирать мороженое с максимально натуральным составом, избегая содержания в нем пальмовых масел, непонятных красителей и ароматизаторов. Калорийность продукта также должна быть небольшая, а вафлю, как подчеркнула диетолог, лучше не есть, так как обычно в ней содержатся трансжиры.

По словам Соломатиной, необходимо смотреть и на форму мороженого. Так, в случае мягкости и помятости продукт брать не стоит, потому что это говорит о том, что он подтаял. В таком мороженом могут распространяться бактерии, которые даже при повторном замораживании попадут в организм.

"Еще лучше мороженого – сорбет. Он сделан на основе натурального сока и пюре фруктов и ягод. Его можно легко сделать самому. И тогда это будет точно полезное лакомство. Но нужно знать меру, ведь даже в натуральном продукте может быть много сахара", – подчеркнула специалист.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что мороженое может спровоцировать головную боль. Как правило, по ее словам, "холодовой" головной боли подвержены люди, у которых есть склонность к мигреням, и, чтобы этого избежать, врач рекомендует есть мороженое медленно, например ложкой.

