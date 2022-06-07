Аналитики зафиксировали подорожание мороженого в России

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В России стоимость мороженого в вафельном стаканчике за пять месяцев выросла на 20% и составила 61,9 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса облачной фискализации "АТОЛ Онлайн".

Как отмечают производители, подорожание мороженого связано с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Так, причиной подорожания десерта называют повышение стоимости сахара эмульгаторов, которые российские компании в основном закупают в Дании и Италии.

Кроме того, в два раза подорожал гофрокартон для коробок, увеличилась стоимость гибкой упаковки, расходы на запчасти.

При этом аналитики подчеркивают, что дальнейшее повышение цен на мороженое не планируется.

Ранее министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян заявил, что в 2022 году в России может возникнуть дефицит сахара и бананов. При этом, по его словам, в ходе весенне-полевых работ уже были посеяны более 90% сахарной свеклы.

Он отметил, что страны Евразийского союза обеспечивают лишь половину потребностей российского рынка по ягодам и фруктам, в то время как остальной объем продуктов поставляется из третьих стран.

