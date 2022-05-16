Экономист объяснил, почему "борщевой набор" дорожает быстрее фруктов

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Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что мнение о том, что импортные фрукты должны дорожать быстрее овощей, не всегда верное.

По его словам, граждане ошибочно думают, что любые изменения в экономике должны влиять на те продукты, которые в стране не выращиваются.

Эксперт отметил, что взаимосвязь между производством апельсинов и свеклы примерно такая же, как между тракторами и спорткарами. Оба продукта производятся одинаково, но динамика цен разная.

Черников напомнил агентству "Прайм", что бананы на фоне сообщений о дефиците подорожали примерно на треть, но позднее вновь подешевели. При этом отечественная капуста в цене не изменилась.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что техника подешевела от пиковых значений примерно на 20–30%. Также постепенно приходят в норму цены на продукты. По мнению Переславского, будут снижаться цены на те товары, которые в основном приобретались в кредит.

