Эксперт назвал товары, которые подешевеют в ближайшее время

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
Снижение покупательской способности населения РФ поспособствует снижению стоимости некоторых товаров, заявил в беседе с агентством "Прайм" глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По его словам, в таких условиях не стоит ожидать повышения цен. При этом подешеветь могут пиломатериалы, чья стоимость после прошлогоднего подорожания с января снизилась на 20%. Коган отметил, что, если падение цен не продолжится, они останутся на текущем уровне.
Эксперт пояснил, что Китай является одним из главных покупателей российской древесины, причем не только на законной основе. Нелегальный вывоз древесины уже стал причиной возбуждения нескольких уголовных дел на Дальнем Востоке.
"Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные", – сказал он.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что техника подешевела от пиковых значений примерно на 20–30%. Также постепенно приходят в норму цены на продукты. По мнению Переславского, будут снижаться цены на те товары, которые в основном приобретались в кредит.
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