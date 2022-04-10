Экономист рассказал, что подешевеет в связи с укреплением рубля

Фото: depositphotos/mars58

Как отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, техника подешевела от пиковых значений примерно на 20–30%. Также постепенно приходят в норму цены на продукты. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

По мнению Переславского, будут снижаться цены на те товары, которые в основном приобретались в кредит. Речь идет о вторичной недвижимости, автомобильном транспорте для физических лиц. Кроме того, по словам эксперта, будет дешеветь мебель – здесь есть и спрос, и предложение. Более того, предложение будет постепенно расти из-за льготных кредитов для бизнеса и ограничений на вывоз из страны леса и пиломатериалов.

Специалист пояснил, что после того, как обстановка в России придет в норму, многие компании скорректируют цены на уровень девальвации рубля.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил сведения о том, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей. Он заявил, что этому поспособствовал ряд сильных факторов.

"Превышение экспорта над импортом (в том числе и по платежному балансу), превышение доходов бюджета над расходами, что показывает здравую бюджетную политику, и невысокий уровень государственной задолженности. Все эти три компонента всегда являются важными при определении курса любой валюты на мировом валютном рынке", – выразил уверенность Гинько.

