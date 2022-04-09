Эксперт рассказал, что поможет снизить волатильность рубля

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Обязательные валютные интервенции могут сделать курс рубля более прогнозируемым и менее волатильным. Об этом РИА Новости рассказал главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Полагаю, что курс останется рыночным и плавающим, но будут введены процедуры корректировок норм продажи валютной выручки, размеров обязательных комиссий и тому подобное. Возможно – обязательность интервенций в ту или иную сторону, примерно как было в нулевых, при похожем режиме ограничений", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что оптимальным курсом рубля является рыночный. Однако для этого необходимы разумные и продуманные меры регулирования рынка.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько перечислил факторы, влияющие на укрепление рубля. По его мнению, к этому привели превышение экспорта над импортом, превышение доходов бюджета над расходами и невысокий уровень государственной задолженности.