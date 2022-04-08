Курс доллара упал до 71 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился до 71 рубля впервые с ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 15:33 по московскому времени американская валюта упала до 71,46 рубля. Евро между тем опустился на 4,05 рубля – до 77,40 рубля, что соответствует показателю июня 2020 года.

Рубль продолжает бить рекорды. Так, ранее доллар находился на уровне 71,85 рубля, а евро упал до 77,15 рубля.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько объяснил, с чем связано такое укрепление российской валюты. По его словам, этому способствует превышение экспорта над импортом и невысокий уровень госдолга.

А до этого старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеров. Он отметил, что в ряде случаев многие товары и услуги в России традиционно привязаны к курсу доллара, однако на фоне ускорения мировой инфляции резкий рост цен в стране никому не нужен.

