Россияне стали чаще покупать отечественный алкоголь и шоколад на фоне санкций

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

После введения санкций против РФ и ухода с российского рынка ряда иностранных компаний россияне стали чаще покупать отечественный алкоголь и шоколад. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса "Контур.Маркет".

Так, в период с 1 по 15 марта продажи пива российских производителей увеличились на 9% в количественном выражении и на 42% – в денежном, тогда как в случае с импортной продукцией эти показатели не превышают 3 и 9% соответственно. Крепкий же алкоголь приобретают на 19% чаще, если он российский, и на 12% – если иностранный.

Что касается российского шоколада, то его продажи тоже растут, однако медленнее, чем импортного: 24 и 12% по сравнению с 34 и 16% в рублях и количестве чеков соответственно.

"Западные санкции стали катализатором работы по импортозамещению во всех отраслях промышленности, в том числе пищевой. Отечественные производители наращивают темпы поставок, разрабатывают новые продуктовые линейки", – сказал один из руководителей СКБ "Контур" Михаил Добровольский.

В свою очередь, глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что уход иностранных производителей станет импульсом для развития отечественных компаний, которые и без того способны обеспечить внутрироссийский спрос по многим категориям товаров. Снижение конкуренции позволит им нарастить производство и расширить свое присутствие на рынке, заключил он.

Ранее глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов сообщил, что продовольственный спрос в Москве стабилизировался после ажиотажа в марте. По его словам, все денежные обороты предприятий торговли вышли на докризисный уровень и составляют в среднем 18 миллиардов рублей в день.

