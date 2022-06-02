Россиян предупредили о возможном дефиците сахара и бананов

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В 2022 году в России может возникнуть дефицит сахара, бананов и других экзотических фруктов, заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян газете "Известия".

При этом, по его словам, в ходе весенне-полевых работ уже были посеяны более 90% сахарной свеклы.

"Кроме того, природно-климатические условия сейчас достаточно благоприятные, чтобы засеяться в необходимом объеме", – сказал Камалян.

Он отметил, что страны Евразийского союза обеспечивают лишь половину потребностей российского рынка по ягодам и фруктам, в то время как остальной объем продуктов поставляется из третьих стран. Поэтому в ближайшее время в стране будет отмечаться недостаточный уровень самообеспеченности по бананам, киви, цитрусовым и другим экзотическим фруктам, пояснил Камалян.

"Большая часть фруктов и ягод к нам поставляется из Азии, Африки, Южной Америки, поэтому я не думаю, что в этом вопросе может возникнуть какая-то проблема", – уточнил он.

По словам эксперта, в будущем страны ЕАЭС планируют расширить производства ягод и фруктов.

В апреле сообщалось, что российские производители начали выводить из ассортимента апельсиновый сок на фоне сложностей с поставками из США и ЕС концентрата для его производства. По словам главы "Союзнапитков" Максима Новикова, импорт сырья для апельсинового сока затруднен из-за логистических проблем, а из-за подорожания его невыгодно закупать у прежних поставщиков.

