Диетолог рассказал, кому нельзя есть мороженое

Фото: depositphotos/ajafoto
Людям с метаболическими заболеваниями и аллергией стоит отказаться от мороженого. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Поскольку в мороженом содержится жир и сахар, оно может быть вредным для людей с серьезными метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, предупреждает эксперт.
"С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес и дополнительные проблемы и риски для здоровья", – говорит Королева.
Также лакомство не следует есть людям с непереносимостью молочных компонентов и отдельных ингредиентов мороженого: орехов и ягод. В этом случае иммунная система может ответить аллергической реакцией, предупреждает врач. Кроме того, мороженое не стоит употреблять во время простуды детям.
Вместе с тем, по словам Королевой, взрослым при простуде можно есть мороженое, но с оговоркой. "Если человек рассасывает этот продукт во время болезни, это не будет ему во вред, потому как в полости рта уже происходит его согревание", – заключила специалист.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова напомнила, что мороженое нельзя есть каждый день. По ее словам, необходимо понимать, что этот продукт является десертом. Для здоровых людей допустимо употреблять холодное лакомство два-три раза в неделю, причем порция не должна превышать 100–120 граммов, подчеркнула врач.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: