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16:45

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Диетолог рассказал, кому нельзя есть мороженое

"Дополнительные проблемы": кому нельзя есть мороженое
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/ajafoto

Людям с метаболическими заболеваниями и аллергией стоит отказаться от мороженого. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Поскольку в мороженом содержится жир и сахар, оно может быть вредным для людей с серьезными метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, предупреждает эксперт.

"С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес и дополнительные проблемы и риски для здоровья", – говорит Королева.

Также лакомство не следует есть людям с непереносимостью молочных компонентов и отдельных ингредиентов мороженого: орехов и ягод. В этом случае иммунная система может ответить аллергической реакцией, предупреждает врач. Кроме того, мороженое не стоит употреблять во время простуды детям.

У детей в силу анатомических особенностей органы располагаются близко друг к другу. Принятие холодного продукта может распространить болезнь на нижний отдел дыхательных путей. Поэтому этот продукт им не показан во время простудных заболеваний.
Маргарита Королева
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Вместе с тем, по словам Королевой, взрослым при простуде можно есть мороженое, но с оговоркой. "Если человек рассасывает этот продукт во время болезни, это не будет ему во вред, потому как в полости рта уже происходит его согревание", – заключила специалист.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова напомнила, что мороженое нельзя есть каждый день. По ее словам, необходимо понимать, что этот продукт является десертом. Для здоровых людей допустимо употреблять холодное лакомство два-три раза в неделю, причем порция не должна превышать 100–120 граммов, подчеркнула врач.

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