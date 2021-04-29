В Польше создали замедляющее старение мороженое

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Польские ученые разработали рецепт мороженого, замедляющего процесс старения. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты предложили альтернативу молоку при приготовлении десерта – пахту. Это обезжиренные сливки, полученные при создании масла из коровьего молока. Этот продукт богат фосфолипидами и сфинголипидами, улучшающими состояние организма.

Кроме того, эти вещества снижают уровень плохого холестерина в организме и поддерживает работу нервной системы. При этом мороженое из пихты является более питательным, чем обычное, несмотря на меньшую калорийность.

"Мороженое из пахты получается воздушным без использования эмульгаторов и стабилизаторов. Это отличный легкий десерт", – подчеркнула изобретательница.

Ранее новосибирские исследователи сумели создать водку, не вызывающую похмелья. Известно, что новый способ создания водки с использованием ягеля позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное действие на 18–20%, при этом эйфорический эффект почти полностью сохранен.