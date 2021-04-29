В Польше создали замедляющее старение мороженое

11:20
Фото: depositphotos/belchonock
Польские ученые разработали рецепт мороженого, замедляющего процесс старения. Об этом сообщает "Мир 24".
Специалисты предложили альтернативу молоку при приготовлении десерта – пахту. Это обезжиренные сливки, полученные при создании масла из коровьего молока. Этот продукт богат фосфолипидами и сфинголипидами, улучшающими состояние организма.
Кроме того, эти вещества снижают уровень плохого холестерина в организме и поддерживает работу нервной системы. При этом мороженое из пихты является более питательным, чем обычное, несмотря на меньшую калорийность.
"Мороженое из пахты получается воздушным без использования эмульгаторов и стабилизаторов. Это отличный легкий десерт", – подчеркнула изобретательница.
Ранее новосибирские исследователи сумели создать водку, не вызывающую похмелья. Известно, что новый способ создания водки с использованием ягеля позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное действие на 18–20%, при этом эйфорический эффект почти полностью сохранен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: