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Общество

11:34

Диетолог развенчала миф о полезном шоколаде

общество еда

Фото: depositphotos/bhofack2

Австралийский диетолог Ребекка Гауторн развенчала миф о полезном шоколаде, сравнив калорийность и состав нескольких видов продукта, сообщает Daily Mail.

Диетолог сравнила молочный, темный и веганский шоколад, в составе которого нет молока и других продуктов животного происхождения, говорится в материале.

Как отказалось, молочный шоколад содержит меньше всего калорий, также в нем в два раза меньше насыщенных жиров, чем в веганском шоколаде, который многие считают более полезным.

Гауторн отметила, что темный или веганский шоколад следует выбирать только из-за вкуса, а не из-за пользы.

"Если вы предпочитали их только потому, что считали их более полезными продуктами, это знак, что лучше есть шоколад, который приносит вам настоящее удовольствие", – отметила диетолог.

Ранее нутрициолог Маргарита Львова заявила, что шоколад входит в список самых полезных десертов. Вместе с шоколадом самыми полезными сладостями специалист назвала свежие фрукты, ягоды и изделия из кэроба – плодов рожкового дерева.

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