Диетолог рассказала, как преодолеть тягу к сладкому

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Индийский диетолог Пуджа Малхотра дала советы для преодоления тяги к сладкому, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, недостаток сахара проявляется из-за обезвоживания. Чтобы этого не допускать, нужно в день выпивать достаточное количество воды. Кроме того, рацион должен быть насыщен белками и пищевыми волокнами. А вот количество очищенных углеводов, сахара и искусственных подсластителей нужно сократить, уточнила Малхотра.

Специалист посоветовала не пренебрегать завтраками и другими приемами пищи, а также употреблять фрукты, сушеные финики, изюм и курагу.

Если справиться с желанием не удается, то эксперт рекомендовала стараться контролировать себя. К примеру, разрешать себе есть сладкое только в праздники и стараться ограничивать порции.

Ранее нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер рассказала, что для сброса лишних килограммов необходимо воздержаться от употребления алкоголя, соков, газировки и молочного шоколада.