Беспохмельную водку изобрели в Новосибирске

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Новосибирские исследователи сумели создать водку, не вызывающую похмелья. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте ученые получили патент на производство алкогольного напитка. Известно, что новый способ создания водки с использованием ягеля позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное действие на 18–20%, при этом эйфорический эффект почти полностью сохранен.

По словам одного из авторов проекта, ученый коллектив уже продолжительное время изучает этот лишайник.

"Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений", – пояснил автор.

При производстве продукта экстракт ягеля вводят в сорокаградусную водно-этанольную водку в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод уже успешно опробован на лабораторных крысах, уточнил собеседник агентства.

"От лабораторного образца до чего-то серьезного – большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями винно-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно", – рассказал один из изобретателей.

Он также уточнил, что полностью от похмелья после употребления водки избавиться невозможно, но можно добиться менее токсичного для организма результата.

Ранее в Госдуме рассказали о планах по развитию антиалкогольной стратегии. Новый проект будет действовать до 2030 года. Там рассказали, что хоть существующие объемы алкоголя, который потребляется в России, в пересчете на душу населения хотя и немного снизились, но продолжают вызывать большую озабоченность у экспертов.

