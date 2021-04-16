Беспохмельную водку изобрели в Новосибирске

Фото: depositphotos/IgorVetushko
Новосибирские исследователи сумели создать водку, не вызывающую похмелья. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте ученые получили патент на производство алкогольного напитка. Известно, что новый способ создания водки с использованием ягеля позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное действие на 18–20%, при этом эйфорический эффект почти полностью сохранен.
По словам одного из авторов проекта, ученый коллектив уже продолжительное время изучает этот лишайник.
"Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений", – пояснил автор.
При производстве продукта экстракт ягеля вводят в сорокаградусную водно-этанольную водку в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод уже успешно опробован на лабораторных крысах, уточнил собеседник агентства.
"От лабораторного образца до чего-то серьезного – большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями винно-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно", – рассказал один из изобретателей.
Он также уточнил, что полностью от похмелья после употребления водки избавиться невозможно, но можно добиться менее токсичного для организма результата.
Ранее в Госдуме рассказали о планах по развитию антиалкогольной стратегии. Новый проект будет действовать до 2030 года. Там рассказали, что хоть существующие объемы алкоголя, который потребляется в России, в пересчете на душу населения хотя и немного снизились, но продолжают вызывать большую озабоченность у экспертов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: