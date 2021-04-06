Диетолог назвала норму сладкого, которую нельзя превышать

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова не рекомендует есть сладкое более 1–2 раз в неделю и поощрять с его помощью детей, сообщает РИА Новости.

"Правило одно для всех – чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не следует употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов – 30 граммов сахара", – пояснила она.

Чтобы придерживаться рекомендаций, специалист советует строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания, а также ограничивать потребление кондитерских изделий и сладкой газировки.

Она также напомнила об исследованиях Роспотребнадзора в рамках Национального проекта "Демография". Они показали, что доля кондитерских изделий и сладостей в питании школьников очень велика. Поэтому Стародубова призвала родителей, педагогов и врачей направить все усилия на то, чтобы помочь детям не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.

Ранее нутрициолог Маргарита Львова заявила, что шоколад входит в список самых полезных десертов. Вместе с шоколадом самыми полезными сладостями специалист назвала свежие фрукты, ягоды и изделия из кэроба – плодов рожкового дерева.