Диетолог назвала самую вредную заправку для окрошки

Фото: depositphotos/lisovskaya

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 назвала покупной квас самой вредной заправкой для окрошки.

По словам специалиста, в напитке, который можно найти на полках магазинов, содержится большое количество сахара. Поэтому в окрошку его лучше не добавлять.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Это то же самое, что и газировка. Если окрошку с таким квасом есть регулярно, она будет содержать добавленный сахар, а это лишние калории.

Тем, кто предпочитает окрошку на квасе, следует выбирать более натуральный продукт с меньшим содержанием углеводов, советует Марина Макиша.

"Если это квас, что называется, живой или вы дома его делаете, там этот сахар съедают живые бактерии и содержание углеводов будет меньше. Поэтому, когда покупаете напиток на полке магазина, обращайте внимание, сколько углеводов в составе. Если там 4–5 граммов, такой квас для окрошки подходит. А если 10–12 граммов углеводов, то считайте, что вы заправляете блюдо газировкой со всеми вытекающими последствиями", – предупреждает диетолог.

По ее мнению, лучше всего есть окрошку на кефире, так как в нем содержится больше полезных веществ.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Кефир сам по себе полезный продукт. Помимо того, что мы оттуда так же, как и из живого кваса, получаем живые бактерии и дрожжи, которые влияют на состояние нашего микробиома в лучшую сторону, в кефире еще содержатся белок и кальций. Поэтому окрошка будет сытнее и по питательной ценности выше, чем просто на квасе.

Если окрошка правильно заправлена и не содержит дополнительных калорий, ее можно есть каждый день, говорит Марина Макиша.

Тем не менее людям с язвой и гастритом в стадии обострения от блюда лучше отказаться. Оно содержит большое количество грубой зелени и пищевых волокон, которые будут усугублять проблему, поясняет диетолог.

"Окрошка с использованием большого количества колбасы, если в нее добавляется еще сметана и майонез, не рекомендована людям с избыточным весом. В таком случае колбасу лучше заменить на курицу или сделать какой-то вариант полегче и заправить его йогуртом", – заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили о том, что употребление покупного кваса может спровоцировать преждевременное старение, набор лишних килограммов и развитие диабета. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, такие последствия связаны с тем, что в напитке из магазина присутствует большое количество сахара. Поэтому эксперт рекомендовала стараться выбирать натуральный продукт.