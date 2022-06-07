Диетолог назвала самую вредную заправку для окрошки

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 назвала покупной квас самой вредной заправкой для окрошки.
По словам специалиста, в напитке, который можно найти на полках магазинов, содержится большое количество сахара. Поэтому в окрошку его лучше не добавлять.
Тем, кто предпочитает окрошку на квасе, следует выбирать более натуральный продукт с меньшим содержанием углеводов, советует Марина Макиша.
"Если это квас, что называется, живой или вы дома его делаете, там этот сахар съедают живые бактерии и содержание углеводов будет меньше. Поэтому, когда покупаете напиток на полке магазина, обращайте внимание, сколько углеводов в составе. Если там 4–5 граммов, такой квас для окрошки подходит. А если 10–12 граммов углеводов, то считайте, что вы заправляете блюдо газировкой со всеми вытекающими последствиями", – предупреждает диетолог.
По ее мнению, лучше всего есть окрошку на кефире, так как в нем содержится больше полезных веществ.
Если окрошка правильно заправлена и не содержит дополнительных калорий, ее можно есть каждый день, говорит Марина Макиша.
Тем не менее людям с язвой и гастритом в стадии обострения от блюда лучше отказаться. Оно содержит большое количество грубой зелени и пищевых волокон, которые будут усугублять проблему, поясняет диетолог.
"Окрошка с использованием большого количества колбасы, если в нее добавляется еще сметана и майонез, не рекомендована людям с избыточным весом. В таком случае колбасу лучше заменить на курицу или сделать какой-то вариант полегче и заправить его йогуртом", – заключила эксперт.
Ранее россиян предупредили о том, что употребление покупного кваса может спровоцировать преждевременное старение, набор лишних килограммов и развитие диабета. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, такие последствия связаны с тем, что в напитке из магазина присутствует большое количество сахара. Поэтому эксперт рекомендовала стараться выбирать натуральный продукт.
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