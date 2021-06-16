Диетологи рассказали, какие продукты лучше не добавлять в окрошку

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Диетологи рассказали Москве 24, какие компоненты лучше не добавлять в окрошку.

По словам врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Натальи Кругловой, блюдо на квасе не следует употреблять людям с проблемами пищеварительной системы. Также не стоит добавлять в окрошку острые специи, отметила эксперт.

"При воспалительных заболеваниях пищеварительной системы – гастрите, гастродуодените, язвенной болезни – не рекомендуется добавлять в окрошку квас", – пояснила она.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Квас стимулирует выработку желудочного сока и может привести к обострению заболевания.

Диетолог Елена Соломатина добавила, что если окрошку все же хочется заправить квасом, то лучше использовать натуральный напиток без добавления сахара. Также она посоветовала заменить колбасу на отварное мясо: говядину, курицу или индейку.

"Если квас кислый, то это будет значительно легче для организма. Так как в желудке кислая среда, если мы съедим много животного белка и все это зальем сладким квасом, то мясо будет плохо перевариваться", – пояснила специалист.

Соломатина предупредила, что большое количество мяса и яиц в окрошке может привести к проблемам с пищеварением. По ее словам, разные виды белка не очень хорошо сочетаются в организме.





Елена Соломатина врач-диетолог Для человека с нормальным желудочно-кишечным трактом после одной порции ничего страшного не будет. А кто съест больше и у кого достаточно слабое пищеварение, то может быть тяжело.

Соломатина добавила, что окрошку нельзя употреблять с холодными напитками, так как они будут мешать перевариванию и "будут толкать в кишечник непереваренную еду". Квас лучше добавлять комнатной температуры, подчеркнула она.



В свою очередь, Круглова объяснила, что в плане калорийности между окрошкой на кефире и на квасе нет большой разницы. При этом кефир не вызывает чрезмерного аппетита, ведущего к перееданию, поэтому он является лучшим напитком для окрошки, добавила она.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Квас – это газированный напиток, в котором содержатся углеводы, в том числе простые, поэтому он может стимулировать аппетит. Увеличивается калорийность окрошки также за счет майонеза и сметаны.

Кроме того, диетолог не рекомендовала употреблять на постоянной основе окрошку на пиве, поскольку любая доза алкоголя может быть токсичной для пищеварительной системы, печени и центральной нервной системы.

Также, по ее словам, в сильную жару не следует надолго оставлять готовое блюдо на открытом воздухе. Окрошка в своем составе имеет скоропортящиеся продукты – вареное мясо, колбасу и яйца, указала Круглова.

"Важно соблюдать температурный режим хранения данных продуктов. Не меньше часа они могут находиться при температуре 20–22 градуса. Если на улице сильная жара, то время еще больше уменьшается", – заключила собеседница Москвы 24.

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