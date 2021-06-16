Диетологи рассказали, какие продукты лучше не добавлять в окрошку

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Диетологи рассказали Москве 24, какие компоненты лучше не добавлять в окрошку.
По словам врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Натальи Кругловой, блюдо на квасе не следует употреблять людям с проблемами пищеварительной системы. Также не стоит добавлять в окрошку острые специи, отметила эксперт.
"При воспалительных заболеваниях пищеварительной системы – гастрите, гастродуодените, язвенной болезни – не рекомендуется добавлять в окрошку квас", – пояснила она.
Диетолог Елена Соломатина добавила, что если окрошку все же хочется заправить квасом, то лучше использовать натуральный напиток без добавления сахара. Также она посоветовала заменить колбасу на отварное мясо: говядину, курицу или индейку.
"Если квас кислый, то это будет значительно легче для организма. Так как в желудке кислая среда, если мы съедим много животного белка и все это зальем сладким квасом, то мясо будет плохо перевариваться", – пояснила специалист.
Соломатина предупредила, что большое количество мяса и яиц в окрошке может привести к проблемам с пищеварением. По ее словам, разные виды белка не очень хорошо сочетаются в организме.
Соломатина добавила, что окрошку нельзя употреблять с холодными напитками, так как они будут мешать перевариванию и "будут толкать в кишечник непереваренную еду". Квас лучше добавлять комнатной температуры, подчеркнула она.
В свою очередь, Круглова объяснила, что в плане калорийности между окрошкой на кефире и на квасе нет большой разницы. При этом кефир не вызывает чрезмерного аппетита, ведущего к перееданию, поэтому он является лучшим напитком для окрошки, добавила она.
Кроме того, диетолог не рекомендовала употреблять на постоянной основе окрошку на пиве, поскольку любая доза алкоголя может быть токсичной для пищеварительной системы, печени и центральной нервной системы.
Также, по ее словам, в сильную жару не следует надолго оставлять готовое блюдо на открытом воздухе. Окрошка в своем составе имеет скоропортящиеся продукты – вареное мясо, колбасу и яйца, указала Круглова.
"Важно соблюдать температурный режим хранения данных продуктов. Не меньше часа они могут находиться при температуре 20–22 градуса. Если на улице сильная жара, то время еще больше уменьшается", – заключила собеседница Москвы 24.
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