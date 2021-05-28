Диетолог рассказала, какую опасность таит в себе легкий майонез

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как выбрать хороший майонез и сколько его можно есть, чтобы не навредить организму.

28 мая отмечается день рождения майонеза. По одной из версий, изобретателем соуса стал повар герцога Ришелье, который в 1756 году по его приказу приготовил необычный продукт на основе растительного масла.

По словам диетолога, польза и вред майонеза определяются ингредиентами соуса. В хорошем майонезе в составе должны быть только яйца (куриные или перепелиные), уксус, горчица, подсолнечное масло, соль и сахар по вкусу, объяснила она.

"Хороший майонез не несет в себе чего-то страшного для организма. Другое дело – майонезы, которые мы покупаем, не читая состав. Мы смотрим на красивую упаковку, на крупные надписи, а надо смотреть на ингредиенты", – подчеркнула Соломатина.

По словам эксперта, сейчас на прилавках магазинов можно найти низкокалорийные майонезы или соусы с низким содержанием жира. Однако именно в таких продуктах есть различные добавки и консерванты, иначе они были бы просто невкусными, указывает диетолог.





Елена Соломатина диетолог Я бы не рекомендовала обращать внимание на легкие майонезы. Лучше взять майонез нормальной жирности – как правило, 60% – либо сделать его самим в домашних условиях.

Соломатина рассказала, что дневной нормой по употреблению майонеза является столовая ложка продукта.

"Но, конечно, лучше не всю ложку сразу добавлять, а растянуть на день небольшими дозами. Все равно уксус и горчица оказывают раздражающее действие на желудок, поэтому размер дозы должен быть сугубо индивидуальным", – добавила она.

При употреблении соуса необходимо быть осторожными людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, а также с аллергией на компоненты продукта, заключила собеседница Москвы 24.

Ранее австралийский диетолог Пола Норрис рассказала, как можно похудеть, не сокращая привычный размер порций. Для этого, по ее словам, необходимо всего лишь заменить некоторые ингредиенты менее калорийными.

В частности, фарш в блюдах можно заменить черной или красной фасолью. Вместо сыра чеддер Норрис посоветовала добавлять пармезан, а греческий йогурт с добавлением горчицы, лимонного сока и специй может хорошо подойти в качестве замены майонезу.