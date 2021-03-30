Финские ученые рассказали о пользе кетчупа

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Обычный кетчуп может существенно снизить уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые из Финляндии.

Результаты исследования опубликованы в издании Helsingin sanomat, сообщает "Мир 24".

Читателям напомнили, что холестерин увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В конечном итоге высокий уровень холестерина может привести к инсульту.

Участники эксперимента во время приема пищи съедали по две ложки кетчупа или выпивали томатный сок. Результатом стало снижение уровня холестерина в крови испытуемых на 6%, при этом липопротеины низкой плотности упали на 13%.

Любителей других соусов ученым порадовать не удалось. Майонез, тартар, терияки повышают уровень холестерина. Приправы, приготовленные на основе оливкового масла, организму не навредят.

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