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Общество

09:17

Финские ученые рассказали о пользе кетчупа

общество

Фото: Depositphotos/studioM

Обычный кетчуп может существенно снизить уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые из Финляндии.

Результаты исследования опубликованы в издании Helsingin sanomat, сообщает "Мир 24".

Читателям напомнили, что холестерин увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В конечном итоге высокий уровень холестерина может привести к инсульту.

Участники эксперимента во время приема пищи съедали по две ложки кетчупа или выпивали томатный сок. Результатом стало снижение уровня холестерина в крови испытуемых на 6%, при этом липопротеины низкой плотности упали на 13%.

Любителей других соусов ученым порадовать не удалось. Майонез, тартар, терияки повышают уровень холестерина. Приправы, приготовленные на основе оливкового масла, организму не навредят.

Ранее диетолог рассказала, кому противопоказаны помидоры. Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, что томаты не подойдут людям с гастритом и язвенными заболеваниями.

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