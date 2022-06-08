Диетолог назвал неожиданный продукт, вызывающий изжогу

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Чрезмерное употребление мягкого белого хлеба может вызвать изжогу. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, большое количество белого хлеба или сладких булок повышает кислотность желудка, что может спровоцировать изжогу даже у здорового человека без рефлюксной болезни. Поэтому эксперт советует ими не злоупотреблять.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Если употреблять хлеб в небольших количествах и если его немножко подсушивать, то в этом случае рисков развития изжоги будет меньше. Мягкий белый хлеб гораздо больше повышает кислотность, нежели подсушенный.

Кроме того, спровоцировать появление изжоги у здорового человека может чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, отмечает Арзамасцев.

"Если есть жирное жареное мясо, например свинину пережаренную, то даже у тех людей, у кого изжоги никогда не было в принципе, она может появиться именно из-за таких продуктов", – говорит эксперт.

Если у человека имеется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь либо повышенная кислотность желудка, у него может возникнуть изжога не только от белого хлеба и жирных продуктов.

"Сюда пойдут цитрусовые, лук, чеснок и любая острая пища, а также алкоголь, кофе и шоколад. Если же нет проблем с кислотностью желудка и в принципе не имеется такого заболевания как рефлюкс, то есть заброс кислого содержимого в пищевод, то эти продукты вызывать изжогу не будут", – заключил диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Гилюк посоветовала не использовать пищевую соду в качестве средства от изжоги, поскольку этот народный метод способен навредить человеку. Дело в том, что в пищевод может забрасываться не только желудочный сок, но и желчь из двенадцатиперстной кишки. Последняя, как и сода, является щелочью. В сочетании это может вызвать еще большее раздражение в пищеводе.