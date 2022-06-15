Врач предупредила о вреде клубничной диеты для мышечной ткани

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Клубничная диета может стать причиной снижения обменных процессов в организме и потери мышечной ткани, заявила врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова.

"Однако, несмотря на полезные свойства клубники, есть только ее не будет полезным для здоровья. Одной из причин является полное отсутствие белка в такой диете, что грозит потерей мышечной ткани, снижением уровня обменных процессов", – сообщила она Агентству "Москва".

Эксперт также рекомендовала с осторожностью употреблять клубнику аллергикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как ягода является аллергеном и может спровоцировать обострение заболевания.

Ранее Татьяна Залетова посоветовала есть клубнику для профилактики депрессии.

По ее словам, в клубнике содержится множество биологически активных компонентов, таких как органические кислоты или полифенолы с их подклассами, дубильные вещества и флавоноиды.

Врач отметила, что эти вещества оказывают положительное влияние на нервную систему и являются профилактикой различных болезней.

