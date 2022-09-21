Диетолог рассказала о пользе выпитого стакана воды натощак

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Выпивая стакан воды натощак, человек не только помогает организму проснуться и запустить внутренние обменные процессы, но и восполнить за ночь потерянное количество жидкости. Об этом "Газете.ру" сообщила врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.
Она уточнила, что во время сна организм теряет около 1,5 литра воды. Поэтому стакан воды натощак поможет восстановить водный баланс в организме.
"Кроме того, запускаются процессы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Восполнение потраченного объема циркулирующей жидкости разжижает кровь и препятствует ее сгущению", – объяснила Тихомирова.
Врач обратила внимание на то, что первый стакан воды может стать отличной профилактикой тромбоза. Кроме того, жидкая кровь более питательна для мозга и полезна для его работы.
Стакан воды натощак поможет запустить обменные процессы и создать барьер для появления лишнего веса, добавила диетолог.
"Обезвоживание и недостаток жидкости в организме может привести к появлению преждевременных морщин и снижению качества волос. Достаточное употребление воды в комплексе с правильным и сбалансированным питанием поможет сохранить красоту и здоровье волос и кожи", – сообщила Тихомирова.
Выпитая натощак вода также улучшает работу лимфатической системы и способствует профилактике болезней почек и мочевыводящих путей, заключила эксперт.
Ранее кандидат медицинских наук, врача-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем можно заменить утренний кофе.
По словам эксперта, большую пользу может оказать выпитый стакан горячей воды с лимоном. Горячий напиток поможет привести органы в состояние тонуса, а лимонный сок даст необходимый заряд энергии, сообщила Павлова.
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