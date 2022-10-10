Диетолог рассказала, как распознать наличие токсинов в организме

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Слабость, сонливость, усталость, головная боль и изменение цвета кожных покровов могут говорить о наличии токсинов в организме. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Токсины тоже бывают разные: это и бактериальные, и вирусные, и также от каких-то лекарственных препаратов. Как правило, эти жалобы не специфические. Это вялость, сонливость, усталость, может болеть голова", – объясняет специалист.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов При длительном воздействии негативных факторов будет страдать и печень, поэтому возможно изменение кожных покровов. Как пожелтение, так и сероватый оттенок.

Вредная еда также будет способствовать накоплению в организме потенциально опасных веществ.

"Может быть, токсины в этом случае не совсем верный термин, но, конечно, вредная еда будет способствовать накоплению в организме вредных веществ, консервантов, красителей. И если пища заражена какой-то бактериальной инфекцией, соответственно, бактерии могут выделять токсины на поверхность пищи и они могут попадать в организм человека", – пояснила Русакова.

При появлении вышеперечисленных симптомов эксперт рекомендует обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и выяснит причину недомогания.

Ранее россиянам напомнили, что детоксикацию естественным образом обеспечивает достаточное поступление воды в организм. С ее помощью выводятся отработанные материалы, объяснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она посоветовала ежедневно выпивать не меньше 30 граммов жидкости из расчета на килограмм веса человека.



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