Врач рассказал, чем грозит недостаток воды в организме

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что недостаточное потребление жидкости может привести к снижению обмена веществ, интоксикации организма и нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Организм человека состоит из воды более чем на 80%. Она поддерживает все биохимические процессы, связанные с метаболизмом клетки. Именно благодаря воде человек сохраняет здоровье, объясняет Королева.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Достаточное количество воды обеспечивает безупречность всех биохимических процессов, скорость метаболических процессов. Если человек испытывает жажду хотя бы на йоту, надо понимать, что скорость обмена веществ снизилась уже более чем на треть.

Кроме того, вода обеспечивает естественную детоксикацию организма. Проще говоря, помогает выводить из него отработанные материалы. Если жидкости недостаточно, то токсины будут накапливаться в организме и произойдет интоксикация, предупреждает врач.

"Объем циркулирующей крови тоже во многом определяется количеством жидкости в организме. Безусловно, при недостатке воды нарушается работа сердечно-сосудистой системы, вплоть до получения сосудистых катастроф", – говорит Королева.

Поэтому специалист рекомендует в день пить не менее 30 граммов жидкости на каждый килограмм веса. Причем распределять потребление нужно равномерно.

"Нужно стараться не пить много воды вечером, потому как дренажная система в вечернее время весьма ленива. Полученный избыток жидкости вечером приведет к отечности. И это человек прочувствует уже утром, открыв глаза", – указала эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пить теплую воду россиянам, которые хотят расстаться с лишним весом. Эксперт объяснила, что это поможет в борьбе с чувством голода, в том числе за счет заполнения жидкостью желудка. Вместе с тем холодная вода имеет обратный эффект, предупредила диетолог. Дело в том, что она стимулирует перистальтику кишечника.