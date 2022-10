Диетолог рассказала про продукт-рекордсмен по содержанию витамина C

Фото: depositphotos/Shusha

Шиповник является лидером по содержанию витамина C среди всех продуктов. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Иоланта Лангауэр.

Многие думают, что источником витамина C являются в основном цитрусовые. Но в них содержится всего 70% ежедневной суточной нормы этого элемента, отмечает эксперт. Чуть больше его в квашеной капусте. Лидером же по количеству витамина C является шиповник. В нем присутствует 1 111% от суточной дозировки этого элемента, подчеркнула нутрициолог.

Специалист добавила, что сушеный шиповник также богат витамином C, но его нужно правильно заваривать, чтобы получить всю пользу от напитка.





Иоланта Лангауэр нутрициолог Лучше всего заливать шиповник горячей водой температурой 60–70 градусов, но не кипятком. И дать настояться 15–20 минут. Таким способом мы сохраним максимальную полезность данного напитка и ягоды.

Благодаря большому содержанию витамина C шиповник способствует укреплению иммунной системы, говорит Иоланта Лангауэр. "Если мы чувствуем нагрузку на иммунную систему, простужаемся, начинаем заболевать и в целом себя не очень хорошо чувствуем, то здесь шиповник может прийтись кстати. За счет большого количества витамина C он поможет справляться c угрозами, с которыми сталкивается организм", – продолжает эксперт.

Шиповник также полезен тем, что помогает продлить молодость организма, говорит нутрициолог. Она подчеркнула, что витамин C относится к сильным антиоксидантам – веществам, которые борются со свободными радикалами.

"Чем больше в нашем организме стрессовых факторов, а также внешних факторов, которые ведут к образованию большого количества свободных радикалов, тем быстрее мы стареем, а наш организм изнашивается. Но антиоксиданты как раз-таки противостоят этому процессу. Поэтому мы в прямом смысле этого слова можем продлить себе молодость", – сказала Иоланта Лангауэр в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, шиповник способен помочь в профилактике онкологических заболеваний, а также укрепить сердечно-сосудистую систему, указала она.





Иоланта Лангауэр нутрициолог Рекомендую принимать на ежедневной основе шиповник тем, у кого есть проблема с сосудами. В частности, носовые кровотечения, варикозное расширение вен и так далее. Шиповник содержит большое количество биофлавоноидов, которые укрепляют наши сосуды и позитивно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Нутрициолог рекомендовала в качестве профилактики пить одну чашку отвара шиповника в день.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша перечислила полезные свойства клюквы. По словам эксперта, эту ягоду можно употреблять для профилактики онкологии и цистита. Кроме того, она будет полезна в борьбе с простудой, а также для поддержания хорошей кожи.



