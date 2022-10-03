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Общество

08:54

Врач перечислила способы борьбы со стрессом

общество

Фото: depositphotos/p.brazauskas

Врач-терапевт, психотерапевт Елизавета Эбзеева рассказала, как справиться со стрессом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, что, по данным ВЦИОМ, 57% россиян в этом году переживали стрессовые ситуации. При этом только 7% опрошенных обращались за помощью к специалистам. Эксперт объяснила, что есть два вида стресса:

  • эустресс – положительный стресс, в результате которого повышается выносливость организма (свадьба или рождение ребенка);
  • дистресс – отрицательный вид стресса, при котором истощаются защитные силы организма, возникают различные заболевания вплоть до летальных случаев.

Эбзеева отметила, что во время переживаний у человека вырабатываются адреналин, норадреналин и кортизол, что негативно сказывается на работе сердца.

"При избытке гормонов стресса у нас учащается сердечный ритм, повышается артериальное давление, усиливается активность свертывающей системы крови, что несет потенциальную опасность развития тромбов", – предупредила врач.

Специалист рассказала, что поможет избавиться от стресса:

  • крепкий и достаточный сон в тихом и проветриваемом помещении, длительность которого не менее семи часов;
  • сбалансированное питание;
  • физическая активность – плавание, бег, занятия в спортивном зале и ходьба по лестнице;
  • связь с близкими людьми – нужно рассказывать о своих переживания и эмоциях;
  • расслабляющие техники – дыхательные упражнения (сделать вдох через нос на три счета, а затем выдох через губы, сложенные в трубочку на четыре счета);
  • помощь специалиста – обратиться к психологу или психотерапевту, а также к врачу, чтобы выяснить причину недомогания и подобрать грамотное лечение.

Эбзеева подчеркнула важность правильного питания. Она отметила, что в рацион должны быть включены продукты, богатые триптофаном (например, бананы, мясо индейки, сыр, хлеб грубого помола), а также продукты с повышенным содержанием витаминов группы В и кальция (печень, яйца, молоко) и пища, богатая витамином С (шиповник, черная смородина, облепиха, киви, клубника, цитрусовые, яблоки), салаты из сырых овощей и свежие фруктовые соки.

Кроме того, терапевт рассказала о пользе сочетания калия и магния в борьбе с тревожным состоянием, поскольку во время стресса организм лишается именно этих элементов.

Ранее клинический психолог Валерия Рыжик рассказала, что справиться с апатией и плохим настроением осенью поможет хороший сон и регулярные прогулки. По словам специалиста, если у человека не диагностирована депрессия, то справиться с хандрой достаточно просто. Самое важно – это гигиена сна. Так, спать необходимо минимум 7–9 часов, а за 1–1,5 часа до отхода ко сну следует прекратить пользоваться всеми гаджетами. При этом необходимо помнить, что "доспать" необходимые часы в выходные – не вариант.

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