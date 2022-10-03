Врач перечислила способы борьбы со стрессом

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Врач-терапевт, психотерапевт Елизавета Эбзеева рассказала, как справиться со стрессом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Отмечается, что, по данным ВЦИОМ, 57% россиян в этом году переживали стрессовые ситуации. При этом только 7% опрошенных обращались за помощью к специалистам. Эксперт объяснила, что есть два вида стресса:
"При избытке гормонов стресса у нас учащается сердечный ритм, повышается артериальное давление, усиливается активность свертывающей системы крови, что несет потенциальную опасность развития тромбов", – предупредила врач.
Специалист рассказала, что поможет избавиться от стресса:
Кроме того, терапевт рассказала о пользе сочетания калия и магния в борьбе с тревожным состоянием, поскольку во время стресса организм лишается именно этих элементов.
Ранее клинический психолог Валерия Рыжик рассказала, что справиться с апатией и плохим настроением осенью поможет хороший сон и регулярные прогулки. По словам специалиста, если у человека не диагностирована депрессия, то справиться с хандрой достаточно просто. Самое важно – это гигиена сна. Так, спать необходимо минимум 7–9 часов, а за 1–1,5 часа до отхода ко сну следует прекратить пользоваться всеми гаджетами. При этом необходимо помнить, что "доспать" необходимые часы в выходные – не вариант.
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