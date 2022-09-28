Врач рассказал, как избежать необдуманных решений в состоянии стресса

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Во время стрессовых состояний следует посмотреть на свои эмоции и мысли со стороны, считает психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Виктор Нурдаев. Эксперт рассказал о некоторых способах избежать необдуманных решений в моменте эмоциональной неустойчивости.

По его словам, обычно тревога ответственна за выживание организма человека, но так работает не со всеми.

"Тревога на уровне страха и паники может спутать мышление, сделать мысли хаотичными и непоследовательными", – объяснил Нурдаев в беседе с "Лентой.ру".

Во время паники человек рисует будущее в негативном свете, рассказал психотерапевт. Поэтому, уверяет Нурдаев, следует осознать себя в настоящем. Он порекомендовал в моменте стресса проанализировать телесные ощущения, проверить тело от кончиков пальцев на ногах до кончика носа. Эксперт утверждает, что некоторые лучше скандируют свое дыхание.

После такой терапии, считает Нурдаев, мысли проснутся, станут более упорядоченными. Далее стоит отдельно записать эти мысли и постараться оценить их.

"Распишите объективные доказательства (за и против) вашей уверенности в том, что все произойдет так, как представляете. В конце ответьте на простые вопросы: какая мне польза мыслить именно так? <…>" – заключил Нурдаев.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что алкоголь не снимает стресс, а вызывает обратный эффект. По его словам, регулярное употребление таких напитков может блокировать выработку мозгом определенных веществ, за счет которых формируется хорошее психическое здоровье.

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