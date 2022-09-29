Психолог рассказала, как справиться со стрессом на фоне тревожных новостей

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Психолог Александра Толоконина заявила о важности сохранения спокойствия и трезвости ума в периоды, когда количество тревожных новостей заметно превышает число хороших. Об этом сообщает газета "Известия".

Она отметила, что для этого необходимо работать над собой, взращивая внутреннюю опору, поскольку ни один человек не может дать четкую инструкцию, как жить и что делать.

"Вопрос больше не в рациональности, а сохранности индивидуального мышления, где решения принимаются не на основании общей паники или негативных новостях, а согласно внутреннему плану. Внутренний план – это когда человек и в теле, и в мыслях, и эмоциях чувствует согласованность и единство", – сказала Толоконина.

По ее словам, число внешних источников информации важно сократить до 1–2 наиболее надежных. Кроме того, следует внимательно проанализировать круг общения, чтобы сконцентрироваться на взаимодействии только с самыми комфортными собеседниками.

"Старайтесь впускать в свой социальный круг только тех, кто не поддается панике и остается в балансе", – порекомендовала специалист.

Также, отметила Толоконина, успокоиться и вернуться в стабильное эмоциональное состояние помогает увлечение музыкой, чтением, изобразительным творчеством или спортом. Кроме того, преодолеть эмоциональный дисбаланс помогает выработка режима.

"Старайтесь вставать и засыпать в одно и тоже время. Хорошим дополнением станут простые тренировки, медитации или дыхательные практики. Они помогут уменьшить давление стресса, успокоить ум и наладить внутренний диалог", – заявила она.

Толоконина добавила, что стресс порождает чувство тревоги и неопределенности, из-за которого человек выпадает из реальности. По ее словам, избежать этого можно с помощью практики "возвращения здесь и сейчас".

"С открытыми глазами называем свое имя и где вы сейчас находитесь, например "я дома, сижу на стуле, мои ноги касаются пола, моя спина чувствует опору, сейчас утро или день, в комнате стены бежевого цвета, шторы светло-зеленые" и так далее. Все мельчайшие подробности декора пространства. Это возвращает ум из тревоги в рациональное зерно", – посоветовала психолог.

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