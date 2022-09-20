Психолог рассказала, как справиться с апатией осенью

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Чтобы справиться с апатией и плохим настроением, с которыми люди часто сталкиваются осенью, следует больше спать и чаще гулять. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала клинический психолог Валерия Рыжик.
По словам специалиста, если у человека не диагностирована депрессия, то справиться с хандрой достаточно просто. Самое важно – это гигиена сна. Так, спать необходимо минимум 7–9 часов, а за 1–1,5 часа до отхода ко сну следует прекратить пользоваться всеми гаджетами. При этом необходимо помнить, что "доспать" необходимые часы в выходные – не вариант.
Также Рыжик рекомендует почаще гулять. Достаточно нескольких прогулок в неделю продолжительностью хотя бы полчаса. Это способствует не только улучшению работы мозга, но и более крепкому сну.
Кроме того, чтобы справиться с подавленным настроением следует почаще хвалить себя и близких даже за совсем маленькие достижения, баловать себя, например, теплой ванной или шопингом, а также общаться с друзьями.
По словам психолога, вредные привычки лишь создают иллюзию облегчения. Эффект от употребления алкоголя или курения проходит достаточно быстро, а затем состояние человека может даже ухудшиться, подытожила она.
Ранее клинический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала, какие продукты следует добавить в рацион для улучшения настроения. В их числе гречневая крупа, инжир, свекла и квашеная капуста.
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