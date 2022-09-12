Психолог рассказал, как справиться с ощущением "чужой" жизни

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Если у человека возникло чувство "чужой" жизни, ему необходимо разобраться в причинах подобного ощущения и задать себе несколько вопросов, рассказал психолог, автор методики "Так-И-Да-терапии" Александр Некрасов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Первое, что можно сделать, – спросить себя: "Как я понял, что живу не так? На основании чего я пришел к мысли, что пора искать информацию о том, как нужно жить, какое у меня предназначение и кто я?" Затем задать себе второй вопрос: "Всегда ли меня трогает и волнует, когда у других что-то есть (деньги, жилье, отношения, дети, друзья), а у меня нет?" – объяснил эксперт.

По его словам, подобные вопросы к себе помогут определить, не стало ли ощущение "чужой" жизни навязанным окружающими.

Некрасов подчеркнул, что подобные чувства могут возникнуть у человека в том случае, если он часто игнорировал свои потребности, в том числе из-за мнения родителей, воспитателей, соседей и других людей.

"Важность того, что интересно ребенку, уменьшается и обесценивается, а фокус внимания переносится на то, что интересно взрослым. Живая энергия поведения сменяется тем, что человек начинает себя "хорошо" вести и быть удобным для мамы, папы, бабушки, школы, работы", – сообщил Некрасов.

В более взрослом возрасте человек перестает ощущать собственные потребности из-за усовершенствованного механизма подавления собственного "я", объяснил психолог. Здесь же появляются внутренние сомнения в отношении совершенных действий. Со временем у человека накапливаются эмоции, которые приводят к проблемам с пониманием себя и разным заболеваниям.

Побороть ощущение "чужой" жизни можно, если подвергать сомнению то, что не приносит удовольствия, уточнил психолог. Однако эксперт предупредил, что радостные и приятные человеку вещи не всегда будут одобряться окружающими, поэтому первое время процесс может протекать тяжело.

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