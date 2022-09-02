Психолог рассказала, как не бояться стать изгоем в компании сверстников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог Смрити Джоши поделилась некоторыми способами, благодаря которым подростки смогут эффективнее справляться с неуверенностью в себе и страхом стать изгоем в компании. Специалист отметила, что молодым людям следует научиться любить одиночество и прекратить бояться потерять друзей.

По ее словам, людям, которые сильно беспокоятся о своем статусе в компании, нужно перестать делать поспешные выводы и думать за других. Джоши уверена, что чувствовать себя одиноко – это совершенно нормальное состояние.

"Не говорите другому, что он вас точно ненавидит, перестройте диалог так, чтобы говорить о своих чувствах. Можете сказать, что начали чувствовать дистанцию, или попросите о новой встрече", – порекомендовала психолог в беседе с изданием Metro.

Джоши подчеркнула важность понимания, что чувства того или иного человека являются лишь его зоной ответственности. Она считает, что людям необходимо занимать себя теми вещами, которые приносят радость и ощущение удовлетворения. Благодаря занятости человек чувствует эмоциональную независимость.

Специалист выделила необходимость оставаться наедине со своими мыслями. Она посоветовала приобрести дневник настроения, который может помочь оценить причины перемены в обстановке компании.

"Подумайте о моментах, когда на вас многое навалилось, когда вы были не в порядке и слишком заняты своими проблемами, из-за чего меньше проводили времени с друзьями, забывали с ними связаться", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в России начнут регулировать деятельность психологов. Законопроект закрепит зоны ответственности профессионального специалиста и повысит качество предоставляемых услуг.