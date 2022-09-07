Психолог рассказал, как завести друзей во взрослом возрасте

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Психолог, эксперт по управлению мышлением Андрей Антонов рассказал, как и где обзавестись друзьями во взрослом возрасте. Об этом сообщает Пятый канал.

Как отметил эксперт, жители больших городов чаще других сталкиваются с одиночеством. Он отметил, что существует даже специальное понятие "публичное одиночество", которое означает, что человек может быть одинок в толпе.

Специалист посоветовал использовать возможности интернета для поиска друзей. Например, можно вступить в онлайн-сообщество, где будет много близких по интересам людей, добавил он.

"Начните с ними общаться и вы увидите, как это общение может перерасти в дружбу", – сказал Антонов.

Также психолог рекомендовал попробовать найти друзей среди коллег. По его словам, общая деятельность уже объединяет людей. Сначала это будет деловое общение, затем совместные обеды, а потом общение выйдет за рамки работы.

Хобби и спорт тоже открывают возможность для новых знакомств, нужно только выбрать интересное для себя занятие, отметил Антонов.

Психолог подчеркнул, что завести друзей можно и на любом культурном мероприятии, где люди, как правило, открыты.

"Станьте открытым человеком, выходите на улицу и знакомьтесь с людьми, общайтесь, покажите людям, что вы есть, и вы поймете, что найти друзей можно везде", – резюмировал он.

Ранее психолог Михаил Лебедев сообщил, что рутинный образ жизни, когда каждый день человека похож на предыдущий, может привести к развитию тревожных расстройств. По словам эксперта, подобный образ жизни заставляет психику включать дополнительные ресурсы и искать в усвоенной человеком информации тревожные моменты и поводы для беспокойства.

Из-за развития тревожного состояния у человека начинаются проблемы со сном, питанием, а также в сексуальной сфере. По словам врача, не допустить развития подобного состояния можно, если периодически менять вид деятельности и искать новые впечатления.