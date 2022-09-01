Психолог рассказал, какие расстройства может вызвать рутинный образ жизни

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Рутинный образ жизни, когда каждый день человека похож на предыдущий, может привести к развитию тревожных расстройств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на медицинского психолога больницы имени Иноземцева Михаила Лебедева.
По словам эксперта, подобный образ жизни заставляет психику включать дополнительные ресурсы и искать в усвоенной человеком информации тревожные моменты и поводы для беспокойства.
"Из-за этого возникают тревожные расстройства, которые как раз наиболее распространены в мегаполисах. Тревожные расстройства, в свою очередь, влекут за собой дисбаланс всех основных функций организма", – объяснил Лебедев.
Из-за развития тревожного состояния у человека начинаются проблемы со сном, питанием, а также в сексуальной сфере. По словам врача, не допустить развития подобного состояния можно, если периодически менять вид деятельности и искать новые впечатления.
"Если днем вы работаете в офисе, то вечером было бы хорошо повысить физическую активность, задействовать двигательные зоны головного мозга. Тем более что спортивная инфраструктура Москвы хорошо развита: спортивную площадку можно найти рядом с домом", – пояснил врач.
Он добавил, что человек также может разнообразить повседневное питание, начать посещать досуговые курсы: творческие, кулинарные или другие.
Перед сном Лебедев посоветовал постараться перейти в состояние покоя: выключить свет и избегать громких звуков. Это поможет нервной системе расслабиться.
До этого психолог Светлана Ладейщикова рассказала, как настроиться на рабочий процесс после отпуска. По ее словам, сотрудник может заранее обсудить с коллегами изменения в работе, а также постараться настроить себя на позитивный ход мыслей. Особенно важно, подчеркнула эксперт, найти карьерную, финансовую или психологическую мотивацию. Тогда мозгу будет легче справиться со стрессом и переключиться на рабочий стиль жизни.
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